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    Оглашен приговор женщине, совершившей мошенничество в отношени Кенуль Керимовой

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу обвиняемой в мошенничестве Малахат Мамедовой. 

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фикрета Гарибова огласили приговор, согласно которому ее приговорили к 5,5 годам тюрьмы. 

    Напомним, что в своем выступлении гособвинитель Вугар Гулиев потребовал для М.Мамедовой 6 лет 9 месяцев и 29 дней тюремного заключения. 

    Отметим, что М.Мамедова считается виновной в мошенничестве. Злоупотребив доверием нескольких человек, она путем мошенничества в общей сложности присвоила около 300 тыс. манатов. 

    В качестве потерпевшей по уголовному делу проходит и заслуженная артистка Азербайджана, певица Кенуль Керимова.

    Согласно обвинительному акту, М.Мамедова помогла с приемом сына певицы Рашада Рагимова в один из российских вузов, обещав позже добиться его перевода в Азербайджанский государственный экономический университет. За это она в общей сложности взяла у К.Керимовой 32 тыс. манатов, но позже не сдержала данного слова. 

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