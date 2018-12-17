Оглашен приговор женщине, совершившей мошенничество в отношени Кенуль Керимовой

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу обвиняемой в мошенничестве Малахат Мамедовой.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фикрета Гарибова огласили приговор, согласно которому ее приговорили к 5,5 годам тюрьмы.

Напомним, что в своем выступлении гособвинитель Вугар Гулиев потребовал для М.Мамедовой 6 лет 9 месяцев и 29 дней тюремного заключения.

Отметим, что М.Мамедова считается виновной в мошенничестве. Злоупотребив доверием нескольких человек, она путем мошенничества в общей сложности присвоила около 300 тыс. манатов.

В качестве потерпевшей по уголовному делу проходит и заслуженная артистка Азербайджана, певица Кенуль Керимова.

Согласно обвинительному акту, М.Мамедова помогла с приемом сына певицы Рашада Рагимова в один из российских вузов, обещав позже добиться его перевода в Азербайджанский государственный экономический университет. За это она в общей сложности взяла у К.Керимовой 32 тыс. манатов, но позже не сдержала данного слова.