Официальный представитель "Евровидения" прокомментировал ситуацию с армянской песней

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Официальный представитель конкурса Евровидение прокомментирова
Как сообщил Report руководитель по организационным вопросам "Евровидения" Ситсе Баккер, еще рано делать выводы по этому вопросу: "Давайте дождемся окончательной версии песни, после этого мы сможем оценить соответствие песни правилам".
Отметим, что группа "Genealogy", состоящая из 6 армян, проживающих на 6 континентах, собирается исполнить на конкурсе в этом году в Вене песню, посвященную 100-летию так называемого "геноцида армян". Согласно правилам конкурса, использование коммерческих или политических мотивов в песне участниками запрещено.
Конкурс песни "Евровидение" пройдет в этом году в Австрии. 19 и 21 мая состоятся полуфиналы конкурса, 23 мая - финал.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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