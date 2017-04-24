Официальный фан-клуб "Евровидения" в Азербайджане опубликовал результаты своего голосования

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Официальный фан-клуб песенного конкурса "Евровидение" в Азербайджане опубликовал результаты своего голосования.

Как сообщает Report, больше всего голосов - 12 баллов, азербайджанские фанаты "Евровидения" отдали итальянскому представителю Франческо Габбани.

На втором месте расположился представитель Швеции Робин Бенгтссон (10 баллов), далее - представительница Франции Альма (8 баллов). После них расположились представители Австралии, Бельгии, Эстонии, Македонии, Болгарии, Швейцарии и Дании.

Отметим, что конкурс "Евровидение" в этом году пройдет в Киеве 9, 11 и 13 мая. Азербайджан на конкурсе представит певица DiHaj (Диана Гаджиева) с песней Skeletons.