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    Официальный фан-клуб "Евровидения" в Азербайджане опубликовал результаты своего голосования

    Больше всего голосов азербайджанские фанаты Евровидения отдали итальянскому представителю

    Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Официальный фан-клуб песенного конкурса "Евровидение" в Азербайджане опубликовал результаты своего голосования.

    Как сообщает Report, больше всего голосов - 12 баллов, азербайджанские фанаты "Евровидения" отдали итальянскому представителю Франческо Габбани.

    На втором месте расположился представитель Швеции Робин Бенгтссон (10 баллов), далее - представительница Франции Альма (8 баллов). После них расположились представители  Австралии, Бельгии, Эстонии, Македонии, Болгарии, Швейцарии и Дании.

    Отметим, что конкурс "Евровидение" в этом году пройдет в Киеве 9, 11 и 13 мая. Азербайджан на конкурсе представит певица DiHaj (Диана Гаджиева) с песней Skeletons. 

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