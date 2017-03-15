Официальное открытие конкурса "Евровидение" состоится 7 мая

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ В Киеве состоялась встреча делегаций стран, которые примут участие в песенном конкурсе "Евровидение" в этом году.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Евровидения, главы делегаций представили окончательный вариант песен, с которыми выступят страны.

На встрече также было отмечено, что традиционная европейская деревня (Euro Village), которая открывается во время конкурса, будет действовать на улице Крещатик.

Официальное открытие конкурса же состоится 7 мая в Мариинском дворце Киева.

Напомним, конкурс пройдет 9, 11 и 13 мая. Азербайджан на конкурсе представит DiHaj (Диана Гаджиева) с песней Skeletons (Скелеты).