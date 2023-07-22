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Очередным гостем программы "ПОГОВОРИМ?" стал актер Азер Айдемир

Очередным гостем программы "ПОГОВОРИМ?" стал актер Азер Айдемир Известный журналист Гамид Гамидов в новом выпуске программы "Поговорим?" представил своим подписчикам очередное видеоинтервью.
Шоу-бизнес
22 июля 2023 г. 10:00
Очередным гостем программы ПОГОВОРИМ? стал актер Азер Айдемир

Известный журналист Гамид Гамидов в новом выпуске программы "Поговорим?" представил своим подписчикам очередное видеоинтервью.

Как передает Report, гостем традиционного пятничного подкаста стал известный азербайджанский актер, продюсер, сценарист Азер Айдемир.

В ходе беседы он затронул проблемы азербайджанского общества, сравнил Алихана Раджабова и Эмиля Гулиева, ответил на вопрос, является ли сегодня актерство прибыльной профессией, а также поделился своими впечатлениями о съемках художественного сериала "Сезон скорпиона".

Подробнее - в видео:

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Версия на азербайджанском языке “Danışaq?” layihəsinin növbəti qonağı aktyor Azər Aydəmir olub

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