Объявлены победители премии "Оскар"

Актер Трой Коцур удостоен премии "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана в картине "CODA: Ребенок глухих родителей" (CODA, 2020) режиссера Шан Хейдер.

Как передает Report, об этом объявлено на проходящей 94-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств, трансляцию которой ведет телекомпания ABC.

Комедийно-драматический фильм рассказывает историю девочки-подростка, являющейся единственным слышащим членом своей семьи. Глухонемой Коцур сыграл в картине отца главной героини.

Конкуренцию в борьбе за награду в категории "Лучший актер второго плана" Коцуру составляли Киран Хайндс ("Белфаст", Belfast, 2021), Джесси Племонс и Коди-Смит Макфи (оба - за работу в картине "Власть пса", The Power of the Dog, 2021) и Джонатан Симмонс ("В роли Рикардо", Being the Ricardos, 2021).

Ариана Дебос стала обладательницей премии "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана за работу в фильме "Вестсайдская история" (West Side Story, 2021).

На награду в данной номинации также претендовали Джесси Бакли ("Незнакомая дочь", The Lost Daughter, 2020), Джуди Денч ("Белфаст", Belfast, 2021), Кирстен Данст ("Власть пса", The Power of the Dog, 2021) и Онжаню Эллис ("Король Ричард", King Richard, 2021).

"Вестсайдская история" режиссера Стивена Спилберга рассказывает о любви в период противостояния уличных банд Нью-Йорка в 50-е годы прошлого века. Ранее эта картина получила "Золотой глобус" как лучшая комедия или мюзикл, а также претендует на "Оскар" в номинации "Лучший фильм".