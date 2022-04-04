О нас
Аудио новости

Объявлены победители премии Grammy

Объявлены победители премии Grammy Впервые с начала пандемии коронавируса церемония награждения премии Grammy прошла в полноценном формате. Номинанты были оглашены еще 23 ноября 2021 года.
Шоу-бизнес
4 апреля 2022 г. 06:43
Объявлены победители премии Grammy

Впервые с начала пандемии коронавируса церемония награждения премии Grammy прошла в полноценном формате. Номинанты были оглашены еще 23 ноября 2021 года.

Как передает Report со ссылкой на телеканал CBS, 64-я церемония вручения музыкальной премии Grammy завершилась в Лас-Вегасе.

В категории "Лучший новый исполнитель" победила американская певица Оливия Родриго. Ее песня Drivers License, которую певица исполнила в начале церемонии, также была признана лучшей поп-композицией.

Премию как лучший поп-альбом получил Love for Sale Леди Гага и Тони Беннетта. Лучшей танцевальной/электронной записью признали Alive Rüfüs Du Sol, лучшим танцевальным/электронным альбомом - Subconsciously Black Coffee.

В номинации лучшее рок-исполнение победил трек Making A Fire группы Foo Fighters, в лучшей рок-композиции - Waiting On A War той же группы, а в лучшем рок-альбоме — их Medicine At Midnight.

Помимо этого, награды получила группа Dream Theater за песню The Alien (лучшее метал-исполнение), H.E.R. за композицию Fight For You (лучшее традиционное R&B), Lucky Daye за альбом Table For Two (лучший R&B альбом).

Рэп-дуэт Silk Sonic (Бруно Марс и Андерсон Паак) выиграл музыкальную премию Grammy в номинации "Песня года" с композицией Leave The Door Open.

На победу в данной категории также претендовали британец Эд Ширан (композиция Bad Habits), Алишия Кис и Брэнди Карлайл (A Beautiful Noise), Билли Айлиш (Happier Than Ever), Доджа Кэт и SZA (Kiss Me More) и другие исполнители.

Второй год подряд ведущим Grammy стал южноафриканский комик, актер и телеведущий Тревор Ноа. В этом году организаторы впервые решили провести награждение в Лас-Вегасе (штат Невада) на MGM Grand Garden Arena. В разное время церемонии проходили в различных городах США: Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Чикаго и Нэшвилле (штат Теннесси).

Идея учреждения премии была предложена Ассоциацией звукозаписывающих компаний США (Recording Industry Association of America, RIAA) в середине 1950-х годов, когда начался отбор кандидатов от индустрии звукозаписи, которые могли бы претендовать на звезду на "Аллее славы" в Голливуде. В 1957 г. для присуждения будущей награды была создана Национальная академия искусства и науки звукозаписи (National Academy of Recording Arts and Sciences; или Академия звукозаписи, The Recording Academy). В 1958 году эта организация учредила премию, получившую название Grammy (от слова "граммофон"). Приз представляет собой маленький позолоченный граммофон.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Видео“Grammy” mükafatının qalibləri elan olunub

Самое читаемое

Переданные Арменией России истребители будут направлены в Украину
Переданные Арменией России истребители будут направлены в Украину
28 марта 2022 г. 13:32
Установлены личности некоторых пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку
ФотоУстановлены личности некоторых пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку
3 апреля 2022 г. 07:15
Марков: Заявление депутата Делягина противоречит политике России
Марков: Заявление депутата Делягина противоречит политике России
29 марта 2022 г. 12:35
За угрозы в адрес Азербайджана следует привлечь к ответственности еще одного депутата РФ
За угрозы в адрес Азербайджана следует привлечь к ответственности еще одного депутата РФ
1 апреля 2022 г. 15:14
Азербайджан объявил Михаила Делягина в международный розыск
Азербайджан объявил Михаила Делягина в международный розыск
30 марта 2022 г. 15:40
В МИД России назвали заявления депутата Делягина об Азербайджане недопустимыми
В МИД России назвали заявления депутата Делягина об Азербайджане недопустимыми
29 марта 2022 г. 17:09
Между Турцией и Узбекистаном подписано рамочное военное соглашение
Между Турцией и Узбекистаном подписано рамочное военное соглашение
29 марта 2022 г. 20:50
Россия обстреляла ракетами украинские города Киев, Харьков и Хмельницкий
Россия обстреляла ракетами украинские города Киев, Харьков и Хмельницкий
30 марта 2022 г. 04:16
Политолог: США понимают, что будущее региона зависит от Азербайджана
Политолог: США понимают, что будущее региона зависит от Азербайджана
30 марта 2022 г. 13:06
В Азербайджане ушел из жизни один из старейших дипломатов страны
ФотоВ Азербайджане ушел из жизни один из старейших дипломатов страны
28 марта 2022 г. 10:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi