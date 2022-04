Объявлены победители премии Grammy

Впервые с начала пандемии коронавируса церемония награждения премии Grammy прошла в полноценном формате. Номинанты были оглашены еще 23 ноября 2021 года.

Как передает Report со ссылкой на телеканал CBS , 64-я церемония вручения музыкальной премии Grammy завершилась в Лас-Вегасе.

В категории "Лучший новый исполнитель" победила американская певица Оливия Родриго. Ее песня Drivers License, которую певица исполнила в начале церемонии, также была признана лучшей поп-композицией.

Премию как лучший поп-альбом получил Love for Sale Леди Гага и Тони Беннетта. Лучшей танцевальной/электронной записью признали Alive Rüfüs Du Sol, лучшим танцевальным/электронным альбомом - Subconsciously Black Coffee.

В номинации лучшее рок-исполнение победил трек Making A Fire группы Foo Fighters, в лучшей рок-композиции - Waiting On A War той же группы, а в лучшем рок-альбоме — их Medicine At Midnight.

Помимо этого, награды получила группа Dream Theater за песню The Alien (лучшее метал-исполнение), H.E.R. за композицию Fight For You (лучшее традиционное R&B), Lucky Daye за альбом Table For Two (лучший R&B альбом).

Рэп-дуэт Silk Sonic (Бруно Марс и Андерсон Паак) выиграл музыкальную премию Grammy в номинации "Песня года" с композицией Leave The Door Open.

На победу в данной категории также претендовали британец Эд Ширан (композиция Bad Habits), Алишия Кис и Брэнди Карлайл (A Beautiful Noise), Билли Айлиш (Happier Than Ever), Доджа Кэт и SZA (Kiss Me More) и другие исполнители.

Второй год подряд ведущим Grammy стал южноафриканский комик, актер и телеведущий Тревор Ноа. В этом году организаторы впервые решили провести награждение в Лас-Вегасе (штат Невада) на MGM Grand Garden Arena. В разное время церемонии проходили в различных городах США: Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Чикаго и Нэшвилле (штат Теннесси).

Идея учреждения премии была предложена Ассоциацией звукозаписывающих компаний США (Recording Industry Association of America, RIAA) в середине 1950-х годов, когда начался отбор кандидатов от индустрии звукозаписи, которые могли бы претендовать на звезду на "Аллее славы" в Голливуде. В 1957 г. для присуждения будущей награды была создана Национальная академия искусства и науки звукозаписи (National Academy of Recording Arts and Sciences; или Академия звукозаписи, The Recording Academy). В 1958 году эта организация учредила премию, получившую название Grammy (от слова "граммофон"). Приз представляет собой маленький позолоченный граммофон.