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Объявлены номинанты на премию BRIT Awards

Объявлены номинанты на премию BRIT Awards Поп-певица Дуа Липа снова поборется за музыкальную премию BRIT Awards в номинации "Лучшая британская сольная исполнительница".
Шоу-бизнес
1 апреля 2021 г. 07:59
Объявлены номинанты на премию BRIT Awards

Поп-певица Дуа Липа снова поборется за музыкальную премию BRIT Awards в номинации "Лучшая британская сольная исполнительница".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в среду заявлении учредителей награды.

Среди претендентов также есть Арло Паркс, Celeste (Селесте Уэйт), Джесси Уэр и Лианн Ла Хавас.

Ранее Дуа Липа трижды становилась лауреатом премии BRIT Awards, в том числе один раз как лучшая британская исполнительница в 2017 году. Кроме того, альбом 25-летней певицы Future Nostalgia оказался номинирован на звание лучшей британской пластинки. В этом году на победу в данной категории претендуют четыре девушки (помимо Дуа Липы, в списке также представлены альбом Collapsed in Sunbeams Арло Паркс, релиз What's Your Pleasure? Джесси Уэр и записанная Celeste работа Not Your Muse) и один мужчина - рэпер J Hus (Момоду Джеллоу) с пластинкой Big Conspiracy.

Кроме того, J Hus вошел в список номинантов на премию в категории "Лучший британский сольный исполнитель": конкуренцию ему составят диджей Джоэл Корри и рэперы AJ Tracey (Че Уолтон Грант), Headie One (Ирвинг Аджей) и Yungblud (Доминик Харрисон). В числе претендентов на победу в номинации "Лучшая британская группа" оказались рок-коллективы The 1975 и Biffy Clyro, электронный дуэт Bicep, поп-трио Little Mix и работающие в жанре хип-хоп артисты Young T & Bugsey.

Отметим, что церемония вручения наград состоится в Лондоне 11 мая.

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