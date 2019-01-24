Общественное телевидение объявило конкурс на прием песен для "Eurovision-2019"

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Компания "Общественное телевидение и радио" объявило конкурс на прием песен для "Eurovision-2019".

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью компании, начался прием песен для национального отборочного тура в связи с участием Азербайджана в песенном конкурсе "Eurovision".

Обладающее официальным правом на вещание по Азербайджану Общественное телевидение обнародовало условия к отбору песни, представляющей страну на песенном конкурсе "Eurovision 2019", которое состоится в мае этого года в столице Израиля, Тель-Авиве.

Компания в связи с этим обратилась и к местным, и к зарубежным композиторам. В обращении говорится, что авторы слов и композиторы должны представить свою музыку и текста в формате MP3: "Хронометраж представленной песни в соответствии с условиями организатора песенного конкурса "Eurovision" Европейского вещательного союза (EBU) должен быть максимум 3 минуты. Песня не должна распространяться в обществе или в официальных медиа (телевидение, радио и интернет ресурсы) до 1 сентября 2018 года. Представленная на отборочный тур песня не может быть "кавер" версией других песен, и в музыке, и в песне использование музыкальных инструментов должно быть оригинальным, музыка не должна повторять друг друга. Каждый участвующий в песенном отборочном туре должен послать и информацию о себе".

Желающие участвовать в отборе песен на "Eurovision - 2019" могут направлять свои заявки по адресу: eurovision2019@gmail.com с сегодняшнего дня.

Прием заявлений в связи с отбором песен завершится 7 февраля 2019 года.

Отметим, что отбор исполнителя, представленного на конкурсе песен, осуществляется только официальным вещателем Eurovision - компанией "Общественное телевидение и радио".