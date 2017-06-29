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    Обнаружены письма, написанные Майклом Джексоном до смерти

    В письмах поп-звезда отмечает, что боится быть убитым

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Обнаружены письма, написанные известной поп-звездой Майклом Джексоном за неделю до смерти.

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом журналистам заявил Дафне Барака.

    В своих письмах близкому другу Майклу Якобшагену певец писал, что боится быть убитым.

    В одном из писем он отмечает: "Система хочет убить меня за то, что я имею".

    В другом письме певец пишет: "На меня оказывается давление. У меня плохое предчувствие. Я боюсь умереть. Позвони Джозефу завтра".

    Письма М.Джексона написаны от руки.

    Джексон умер в июне 2009 года, находясь под присмотром своего личного врача Конрада Мюррея.

    Врача звезды приговорили к четырем годам тюремного заключения за непреднамеренное убийство. 

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