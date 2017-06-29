Обнаружены письма, написанные Майклом Джексоном до смерти

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Обнаружены письма, написанные известной поп-звездой Майклом Джексоном за неделю до смерти.
Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом журналистам заявил Дафне Барака.
В своих письмах близкому другу Майклу Якобшагену певец писал, что боится быть убитым.
В одном из писем он отмечает: "Система хочет убить меня за то, что я имею".
В другом письме певец пишет: "На меня оказывается давление. У меня плохое предчувствие. Я боюсь умереть. Позвони Джозефу завтра".
Письма М.Джексона написаны от руки.
Джексон умер в июне 2009 года, находясь под присмотром своего личного врача Конрада Мюррея.
Врача звезды приговорили к четырем годам тюремного заключения за непреднамеренное убийство.
Ruhanə MirzəyevaАвтор новости
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