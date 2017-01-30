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    Презентованы лого и девиз конкурса "Евровидение-2017" - ВИДЕО

    Новый логотип представляет собой традиционное украинское ожерелье намысто

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Общественное телевидение Украины и Европейский вещательный союз объявили, что песенный конкурс "Евровидение" в этом году пройдет под лозунгом "Приветствуй разнообразие" (Celebrate Diversity).

    Как сообщает Report, также для конкурса в этом году  разработан новый логотип  в виде традиционного украинского ожерелья "намысто".

    По словам супервайзера конкурса Йона Ола Санда, лозунг "Приветствуй разнообразие" основывается на теме прошлогоднего конкурса "Соберемся вместе" и отражает ценности Евровидения.

    Отметим, что конкурс пройдет в Киеве 9, 11 и 13 мая. Всего 43 страны примут участие в конкурсе, включая Азербайджан, который в этом году  представит певица Диана Гаджиева.

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