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    Объявлены победители премии Critics Choice Awards

    За премию боролись лучшие фильмы и актеры

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Объявлены победители проводимой в 24-й раз премии Critics Choice Awards (кинопремия "Выбор критиков").  

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, на церемонии в Лос-Анджелесе за премию боролись лучшие фильмы и актеры. 

    За роль в фильме "Жена" ("The Wife") в номинации "Лучшая актриса" отличились Гленн Клоуз и Леди Гага (фильм "Звезда родилась", "A Star Is Born"). 

    Номинации "Лучший актер в комедии" удостоен Кристиан Бэйл за роль в фильме "Власть" ("Vice"). 

    Победителем в номинации "Лучший фильм" стал фильм "Рома" ("Roma"), в номинации "Лучшая комедия" - "Безумно богатые азиаты" ("Crazy Rich Asians"), в номинации "Лучшая научная фантастика или хоррор" - "Тихое место". 

    Победителем в номинации "Лучший актёр в комедии" стал актер Кристиан Бэйл, в номинации "Лучшая актриса в комедии" - Оливия Колман ("Фаворитка").

    Номинации "Лучшая песня" удостоена песня "Звезда родилась" ("Shallow") и т.д. 

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