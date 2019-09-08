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Объявлены победители Венецианского кинофестиваля - СПИСОК - ОБНОВЛЕНО

Объявлены победители Венецианского кинофестиваля

76-й Венецианский кинофестиваль завершился торжественной церемонией награждения.

Как передаёт Report, жюри киносмотра в этом году возглавляла режиссер, сценарист и продюсер Лукресия Мартель. Вместе с ним фильмы судили Стэйси Мартин, Пирс Хэндлинг, Мэри Хэррон, Родриго Прието, Синъя Цукамото и Паоло Вирдзи.

Главный приз, «Золотого льва», жюри присудило картине Тодда Филлипса «Джокер».

В основной конкурсной программе за право получить заветную статуэтку Золотой Лев и другие награды боролись 20 фильмов.

Победители Венецианского кинофестиваля 2019

Золотой лев

Джокер, режиссер Тодд Филиппс

Гран-при жюри

Дело Дрейфуса, Роман Полански

Серебряный лев, Лучший режиссер

Рой Андерсон — О Бесконечности

Кубок Вольпи, За лучшую женскую роль

Ариан Аскарид, Gloria Mundi

Кубок Вольпи, За лучшую мужскую роль

Лука Маринелли — Мартин Иден

Лучший сценарий

Юньфань — No. 7 Cherry Lane

Специальный приз жюри

Мафия уже не та, что раньше, режиссер Франко Мореско

Приз имени Марчелло Мастрояни для Лучшего нового актера или актрисы

Тоби Уоллес, Молочные зубы

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