Объявлены победители Венецианского кинофестиваля - СПИСОК - ОБНОВЛЕНО

76-й Венецианский кинофестиваль завершился торжественной церемонией награждения.
Как передаёт Report, жюри киносмотра в этом году возглавляла режиссер, сценарист и продюсер Лукресия Мартель. Вместе с ним фильмы судили Стэйси Мартин, Пирс Хэндлинг, Мэри Хэррон, Родриго Прието, Синъя Цукамото и Паоло Вирдзи.
Главный приз, «Золотого льва», жюри присудило картине Тодда Филлипса «Джокер».
В основной конкурсной программе за право получить заветную статуэтку Золотой Лев и другие награды боролись 20 фильмов.
Победители Венецианского кинофестиваля 2019
Золотой лев
Джокер, режиссер Тодд Филиппс
Гран-при жюри
Дело Дрейфуса, Роман Полански
Серебряный лев, Лучший режиссер
Рой Андерсон — О Бесконечности
Кубок Вольпи, За лучшую женскую роль
Ариан Аскарид, Gloria Mundi
Кубок Вольпи, За лучшую мужскую роль
Лука Маринелли — Мартин Иден
Лучший сценарий
Юньфань — No. 7 Cherry Lane
Специальный приз жюри
Мафия уже не та, что раньше, режиссер Франко Мореско
Приз имени Марчелло Мастрояни для Лучшего нового актера или актрисы
Тоби Уоллес, Молочные зубы
News DepartmentАвтор новости