Объявлены победители Венецианского кинофестиваля - СПИСОК - ОБНОВЛЕНО

76-й Венецианский кинофестиваль завершился торжественной церемонией награждения.

Как передаёт Report, жюри киносмотра в этом году возглавляла режиссер, сценарист и продюсер Лукресия Мартель. Вместе с ним фильмы судили Стэйси Мартин, Пирс Хэндлинг, Мэри Хэррон, Родриго Прието, Синъя Цукамото и Паоло Вирдзи.

Главный приз, «Золотого льва», жюри присудило картине Тодда Филлипса «Джокер».

В основной конкурсной программе за право получить заветную статуэтку Золотой Лев и другие награды боролись 20 фильмов.

Победители Венецианского кинофестиваля 2019

Золотой лев

Джокер, режиссер Тодд Филиппс

Гран-при жюри

Дело Дрейфуса, Роман Полански

Серебряный лев, Лучший режиссер

Рой Андерсон — О Бесконечности

Кубок Вольпи, За лучшую женскую роль

Ариан Аскарид, Gloria Mundi

Кубок Вольпи, За лучшую мужскую роль

Лука Маринелли — Мартин Иден

Лучший сценарий

Юньфань — No. 7 Cherry Lane

Специальный приз жюри

Мафия уже не та, что раньше, режиссер Франко Мореско

Приз имени Марчелло Мастрояни для Лучшего нового актера или актрисы

Тоби Уоллес, Молочные зубы