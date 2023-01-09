Новый "Аватар" поднялся в топ-10 самых кассовых фильмов мира

Фильм Джеймса Кэмерона "Аватар: Путь воды" к концу минувших выходных заработал 1,7 млрд долларов США в мировом прокате.

Фильм Джеймса Кэмерона "Аватар: Путь воды" к концу минувших выходных заработал 1,7 млрд долларов США в мировом прокате.

Как сообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, сейчас картина поднялась в топ-10 самых кассовых фильмов мира: она занимает седьмое место в мировом прокате.

Таким образом, в мировом прокате новый "Аватар" уже обогнал "Короля льва" 2019 года ($1,663 млрд) и "Мир юрского периода" 2015 года ($1,672 млрд).

Ранее Джеймс Кэмерон заявил о намерении снять несколько новых частей научно-фантастического блокбастера "Аватар".