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Новый альбом этой певицы побил рекорд прослушиваний за первые сутки

Новый альбом этой певицы побил рекорд прослушиваний за первые сутки Новый альбом Тейлор Свифт “Folklore” побил рекорд среди пластинок женщин-исполнительниц по количеству прослушиваний в интернете за первые сутки после релиза
Шоу-бизнес
27 июля 2020 г. 19:57
Новый альбом этой певицы побил рекорд прослушиваний за первые сутки

Новый альбом Тейлор Свифт “Folklore” побил рекорд среди пластинок женщин-исполнительниц по количеству прослушиваний в интернете - 80,6 миллиона - за первые сутки после релиза.

Как передает Report, об этом cообщает Independent.

Также за первые 24 часа после выхода певица продала более 1,3 миллиона копий.

На прошлой неделе Свифт неожиданно сообщила о релизе, и альбом появился на стриминговых платформах меньше, чем через 17 часов после заявления.

В работе над альбомом принимали участие Аарон Десснер из рок-группы The National, Джастин Вернон из инди-фолк коллектива Bon Iver, а также давний соавтор певицы и продюсер Джек Антонофф.

Восьмая студийная пластинка Свифт получила высокую оценку критиков, обозреватель Independent назвал ее "почти совершенством".

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