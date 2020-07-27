Новый альбом этой певицы побил рекорд прослушиваний за первые сутки

Новый альбом Тейлор Свифт “Folklore” побил рекорд среди пластинок женщин-исполнительниц по количеству прослушиваний в интернете за первые сутки после релиза

Новый альбом Тейлор Свифт “Folklore” побил рекорд среди пластинок женщин-исполнительниц по количеству прослушиваний в интернете - 80,6 миллиона - за первые сутки после релиза.

Как передает Report, об этом cообщает Independent.

Также за первые 24 часа после выхода певица продала более 1,3 миллиона копий.

На прошлой неделе Свифт неожиданно сообщила о релизе, и альбом появился на стриминговых платформах меньше, чем через 17 часов после заявления.

В работе над альбомом принимали участие Аарон Десснер из рок-группы The National, Джастин Вернон из инди-фолк коллектива Bon Iver, а также давний соавтор певицы и продюсер Джек Антонофф.

Восьмая студийная пластинка Свифт получила высокую оценку критиков, обозреватель Independent назвал ее "почти совершенством".