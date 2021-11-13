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Новый альбом ABBA возглавил британский хит-парад

Новый альбом ABBA возглавил британский хит-парад Новый альбом шведской группы ABBA возглавил хит-парад в Великобритании.
Шоу-бизнес
13 ноября 2021 г. 13:26
Новый альбом ABBA возглавил британский хит-парад

Новый альбом шведской группы ABBA возглавил хит-парад в Великобритании.

В начале ноября ABBA впервые почти за 40 лет выпустила студийный альбом ABBA Voyage, в который вошли десять композиций, передает Report cо ссылкой на РИА Новости.

"Voyage занял первое место в официальном чарте альбомов. Набрав 204 тысячи продаж за первые семь дней, Voyage является самым быстропродаваемым альбомом 2021 года и самым крупным в первую неделю в официальном чарте альбомов Великобритании за четыре года после выхода Divide Эда Ширана", - указывается в заявлении OfficialCharts.com.

Отмечается, что это также самый продаваемый альбом, выпущенный группой за последние восемь лет. "ABBA является только четвертым исполнителем за последнее десятилетие, превысившим 200 тысяч продаж в хит-параде Великобритании", - сообщается в заявлении.

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