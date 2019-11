Носки Майкла Джексона могут уйти с молотка за миллион долларов

Знаменитые носки Майкла Джексона, в которых он впервые исполнил лунную походку, выставили на аукционе Gotta Have Rock and Roll.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает Daily Mail.

Стартовая цена — 100 тысяч долларов, но организаторы торгов ожидают, что она поднимется до одного или двух миллионов долларов. Аукцион будет проходить с 13 по 22 ноября.

Майкл отдал эти, созданные модельером Биллом Уиттеном, усеянные стразами носки своему менеджеру Фрэнку Дилео вместе с благодарственным письмом за проведение успешного тура Victory Tour (1984 год).

В список лотов вошло пятьдесят предметов из личной коллекции Дилео, которые он собрал за годы работы с Джексоном. Есть возможность купить платиновый и золотой диск Thriller с автографом, посмертный сборник This Is It, ставший мультиплатиновым, и другие уникальные вещи.