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Николас Кейдж женился в пятый раз

Николас Кейдж женился в пятый раз Свадьба состоялась в отеле Wynn в Лас-Вегасе 16 февраля
Шоу-бизнес
6 марта 2021 г. 11:24
Николас Кейдж женился в пятый раз

56-летний американский актер Николас Кейдж женился на 26-летней избраннице Рико Шибату, которая на четыре года моложе его старшего сына. Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает TMZ.

Свадьба состоялась в отеле Wynn в Лас-Вегасе 16 февраля. Дата была выбрана неслучайно, так как это день рождения покойного отца актера.

На церемонии бракосочетания на девушке было надето японское свадебное кимоно ручной работы, а на Кейдже смокинг.

По данным издания, Кейдж объявил о своей помолвке в августе прошлого года. Он сделал Шибату предложение через FaceTime, а отправил кольцо через FedEx.

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