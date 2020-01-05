Николь Кидман и Пинк пожертвовали 1 млн. долларов на борьбу с пожарами в Австралии

Актриса Николь Кидман и певица Пинк пожертвовали на двоих один миллион долларов на борьбу с лесными пожарами в Австралии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом они сообщили на личных страницах в социальной сети Instagram, призвав своих поклонников присоединиться к сбору средств.

"Моя семья искренне сочувствует всем пострадавшим от пожаров в Австралии, с ними наши мысли и молитвы. Мы жертвуем 500 тысяч долларов в пользу региональной пожарной службы, сотрудники которой прямо сейчас делают так много", - указано в сообщении Н.Кидман.

Чуть ранее с аналогичным посланием обратилась к своим поклонникам Пинк, также сообщившая о пожертвовании.

"Я совершенно опустошена тем, что происходит сейчас в Австралии, где бушуют лесные пожары. Я решила пожертвовать $500 тысяч непосредственно местным пожарным службам, которые упорно сражаются с огнем, как на передовой", - написала Пинк.

К сбору средств присоединился и актер Хью Джекман, разместивший в своем аккаунте в Instagram призыв помочь в борьбе со стихией.

"Как вы можете помочь? Нажмите на изображение и перейдите по ссылкам для того, чтобы сделать пожертвование в адрес организаций, которые неустанно трудятся и борются с лесными пожарами, чтобы спасти жизни людей и животных", - написал австралиец.

Отметим, что благотворительный фонд, пожертвования в который сделали мировые знаменитости, создала 2 января австралийская комедийная актриса Селеста Барбер, и всего за три дня он собрал более 22 млн. долларов США. Инициативу поддержали многие австралийские актеры и кинодеятели, а также ряд мировых артистов кино и эстрады. Сообщается, что сбор средств для пожарных Австралии будет продолжен, пока огонь не будет полностью потушен, чтобы сотрудники и волонтеры службы получили всю необходимую им поддержку.