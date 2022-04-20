Netflix создаст более дешевый сервис с рекламой для привлечения клиентов

Генеральный директор Netflix Рид Хастингс сообщил о планах создать более дешевую версию своего стримингового сервиса с рекламными вставками.

Генеральный директор Netflix Рид Хастингс сообщил о планах создать более дешевую версию своего стримингового сервиса с рекламными вставками.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg. Такое решение было принято на фоне оттока обладателей платной подписки.

Агентство не приводит дополнительные подробности о возможном новом подходе Netflix к предоставлению доступа к своим продуктам, однако оно уточняет, что данное решение "станет большим изменением для компании".

Согласно представленной накануне квартальной отчетности Netflix, стриминговый сервис потерял в начале 2022 года 200 тыс. платных клиентов, несмотря на позитивный прогноз в 2,5 млн пользователей с платной подпиской. "Приостановка работы нашего сервиса в России и сворачивание всех российских платных программ оказали влияние на чистый прирост по платным услугам в размере минус 700 тыс. человек, без учета этого влияния чистый прирост по платным услугам составил 500 тыс. человек", - отмечается в документе.

Главной причиной потери клиентов стало снижение количества пользователей, приобретающих платную подписку на услуги сервиса. В заявлении отмечается, что такая тенденция наблюдается во всех регионах.