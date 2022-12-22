О нас

Netflix потратит $900 млн на новую киностудию на месте бывшей военной базы

Netflix потратит $900 млн на новую киностудию на месте бывшей военной базы Компания Netflix планирует построить современный производственный комплекс на бывшей военной базе на побережье Джерси. На производство новой киностудии планируется потратить около 900 млн долларов.
Шоу-бизнес
22 декабря 2022 г. 12:35
Netflix потратит $900 млн на новую киностудию на месте бывшей военной базы

Компания Netflix планирует построить современный производственный комплекс на бывшей военной базе на побережье Джерси. На производство новой киностудии планируется потратить около 900 млн долларов.

Как передает Report, об этом пишет Bloomberg.

Создание комплекса позволит компании организовать еще тысячу рабочих мест. Стриминговый сервис заплатит 55 млн долларов за участок на территории бывшей военной базы Форт-Монмут в Итонтауне и Оушенпорте.

"Мы считаем, что студия Netflix может стимулировать местную экономику и экономику штата с тысячами новых рабочих мест и миллиардным экономическим результатом, одновременно создавая динамичную производственную экосистему в Нью-Джерси", - отметил директор по контенту Netflix Тед Сарандос.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

МГИМО уволил Александрова за провокационные высказывания в адрес Азербайджана
МГИМО уволил Александрова за провокационные высказывания в адрес Азербайджана
18 декабря 2022 г. 12:31
В Азербайджане погода резко изменится, ожидается снег и мороз
В Азербайджане погода резко изменится, ожидается снег и мороз
19 декабря 2022 г. 10:53
В Азербайджане будут проиндексированы все пенсии
В Азербайджане будут проиндексированы все пенсии
16 декабря 2022 г. 10:24
Объявлена символическая сборная чемпионата мира по футболу
Объявлена символическая сборная чемпионата мира по футболу
19 декабря 2022 г. 10:21
Обнародован прогноз погоды в Шуше, Кельбаджаре и Лачыне
Обнародован прогноз погоды в Шуше, Кельбаджаре и Лачыне
18 декабря 2022 г. 16:37
Турция передала ВС Грузии авиационную технику
Турция передала ВС Грузии авиационную технику
18 декабря 2022 г. 12:00
В Азербайджане утвержден производственный календарь на 2023 год
В Азербайджане утвержден производственный календарь на 2023 год
19 декабря 2022 г. 17:10
Названа причина отставки Васифа Талыбова
ФотоНазвана причина отставки Васифа Талыбова
21 декабря 2022 г. 15:50
Президент и первая леди Азербайджана приняли участие в открытии отеля The Ritz-Carlton Baku
ФотоПрезидент и первая леди Азербайджана приняли участие в открытии отеля The Ritz-Carlton Baku
19 декабря 2022 г. 17:45
Названы причины сильных задержек в доставке грузов из США в Азербайджан
Названы причины сильных задержек в доставке грузов из США в Азербайджан
15 декабря 2022 г. 16:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi