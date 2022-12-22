Netflix потратит $900 млн на новую киностудию на месте бывшей военной базы

Компания Netflix планирует построить современный производственный комплекс на бывшей военной базе на побережье Джерси. На производство новой киностудии планируется потратить около 900 млн долларов.

Компания Netflix планирует построить современный производственный комплекс на бывшей военной базе на побережье Джерси. На производство новой киностудии планируется потратить около 900 млн долларов.

Как передает Report, об этом пишет Bloomberg.

Создание комплекса позволит компании организовать еще тысячу рабочих мест. Стриминговый сервис заплатит 55 млн долларов за участок на территории бывшей военной базы Форт-Монмут в Итонтауне и Оушенпорте.

"Мы считаем, что студия Netflix может стимулировать местную экономику и экономику штата с тысячами новых рабочих мест и миллиардным экономическим результатом, одновременно создавая динамичную производственную экосистему в Нью-Джерси", - отметил директор по контенту Netflix Тед Сарандос.