Netflix отказался от работы над мультсериалом Меган Маркл

Netflix отказался от работы над семейным анимационным сериалом актрисы Меган Маркл "Жемчужина" и еще ряда проектов, поскольку платформа сокращает свой анимационный контент.

Netflix отказался от работы над семейным анимационным сериалом актрисы Меган Маркл "Жемчужина" и еще ряда проектов, поскольку платформа сокращает свой анимационный контент.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

Archewell Productions — компания, созданная Маркл и ее мужем принцем Гарри, объявила в прошлом году, что Меган Маркл станет исполнительным продюсером "Жемчужины". По задумке авторов сериал повествует о приключениях 12-летней девочки, которую вдохновляют разные исторические фигуры женского пола.

Решение отменить проект герцогини Сассекской было принято после того, как Netflix сообщил о потере 200 тыс. подписчиков в первом квартале 2022 года.

При этом компания продолжит работу над рядом других проектов с Archewell Productions, включая ранее анонсированный документальный сериал про спортсменов "Сердце непобежденных".