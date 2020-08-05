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Netflix опубликовал трейлер приквела "Пролетая над гнездом кукушки"

Netflix опубликовал трейлер приквела "Пролетая над гнездом кукушки" Первые серии покажут 18 сентября
Шоу-бизнес
5 августа 2020 г. 09:59
Netflix опубликовал трейлер приквела Пролетая над гнездом кукушки
Geek Reply

Netflix опубликовал трейлер сериала "Рэтчед" (Ratched), рассказывающий о жизни медсестры Милдред Рэтчед, персонажа романа "Пролетая над гнездом кукушки" Кена Кизи.

Первые серии покажут 18 сентября, передает Report со ссылкой на Газета.ru.

Главную роль исполнила американская актриса Сара Полсон ("12 лет рабства", сериалы "Американская история ужасов" и "Отчаянные домохозяйки").

Исполнительным продюсером стал Райан Мерфи ("Лузеры", "Американская история ужасов", "Американская история преступлений").

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