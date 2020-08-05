Netflix опубликовал трейлер приквела "Пролетая над гнездом кукушки"

Первые серии покажут 18 сентября

Главную роль исполнила американская актриса Сара Полсон ("12 лет рабства", сериалы "Американская история ужасов" и "Отчаянные домохозяйки").

Первые серии покажут 18 сентября, передает Report со ссылкой на Газета.ru.

Netflix опубликовал трейлер сериала "Рэтчед" (Ratched), рассказывающий о жизни медсестры Милдред Рэтчед, персонажа романа "Пролетая над гнездом кукушки" Кена Кизи.



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