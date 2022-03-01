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Netflix не станет добавлять 20 российских каналов на свою платформу

Netflix не станет добавлять 20 российских каналов на свою платформу Netflix не будет транслировать 20 российских федеральных каналов первого и второго мультиплекса, несмотря на требование законодательства РФ.
Шоу-бизнес
1 марта 2022 г. 10:43
Netflix не станет добавлять 20 российских каналов на свою платформу

Netflix не будет транслировать 20 российских федеральных каналов первого и второго мультиплекса, несмотря на требование законодательства РФ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник журнал Variety со ссылкой на представителя компании.

"Учитывая текущую ситуацию, мы не планируем добавлять эти каналы на нашу платформу", - приводит издание его слова. Как отмечает журнал, в настоящее время сервис продолжает предлагать услуги российским пользователям.

Роскомнадзор (РКН) внес Netflix, локализованный в России, в реестр аудиовизуальных сервисов с посещаемостью более 100 тыс. пользователей в сутки 28 декабря. Как объяснил ранее глава ассоциации "Интернет-видео" Алексей Бырдин, сервис будет обязан исполнить требования статьи 10.5 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", включая ее самые свежие дополнения, в том числе распространять 20 федеральных телеканалов РФ. Норма вступила в силу в марте 2022 года.

В реестр РКН в настоящее время включены более 20 платформ, включая Okko, KION, Premier, Megogo, Start, Wink и другие.

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