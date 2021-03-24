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Netflix назвал актеров, которые снимутся во втором сезоне "Ведьмака"

Netflix назвал актеров, которые снимутся во втором сезоне "Ведьмака" Премьера второго сезона ожидается в 2022 году
Шоу-бизнес
24 марта 2021 г. 13:03
Netflix назвал актеров, которые снимутся во втором сезоне Ведьмака

Стали известны имена актеров, которые присоединятся к съемкам во втором сезона фантастического сериала "Ведьмак".

Как передает Report, об этом пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на стриминговый сервис Netflix.

Роли Нэннеке и Риенса получили Аджоа Андох и Крис Фултон из "Бриджертонов". А роль Дийкстры сыграет Грэм Мактавиш из трилогии Питера Джексона "Хоббит".

Во втором сезоне к своим ролям вернутся Генри Кавилл, Фрейя Аллан и Аня Чалотра.

Первый сезон телесериала "Ведьмак" по мотивам книг польского писателя Анджея Сапковского вышел в декабре 2019 года. Премьера второго сезона ожидается в 2022 году.

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