Netflix назвал актеров, которые снимутся во втором сезоне "Ведьмака"

Премьера второго сезона ожидается в 2022 году

Стали известны имена актеров, которые присоединятся к съемкам во втором сезона фантастического сериала "Ведьмак".

Как передает Report, об этом пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на стриминговый сервис Netflix.

Роли Нэннеке и Риенса получили Аджоа Андох и Крис Фултон из "Бриджертонов". А роль Дийкстры сыграет Грэм Мактавиш из трилогии Питера Джексона "Хоббит".

Во втором сезоне к своим ролям вернутся Генри Кавилл, Фрейя Аллан и Аня Чалотра.

Первый сезон телесериала "Ведьмак" по мотивам книг польского писателя Анджея Сапковского вышел в декабре 2019 года. Премьера второго сезона ожидается в 2022 году.