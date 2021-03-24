Netflix назвал актеров, которые снимутся во втором сезоне "Ведьмака"

Стали известны имена актеров, которые присоединятся к съемкам во втором сезона фантастического сериала "Ведьмак".
Как передает Report, об этом пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на стриминговый сервис Netflix.
Роли Нэннеке и Риенса получили Аджоа Андох и Крис Фултон из "Бриджертонов". А роль Дийкстры сыграет Грэм Мактавиш из трилогии Питера Джексона "Хоббит".
Во втором сезоне к своим ролям вернутся Генри Кавилл, Фрейя Аллан и Аня Чалотра.
Первый сезон телесериала "Ведьмак" по мотивам книг польского писателя Анджея Сапковского вышел в декабре 2019 года. Премьера второго сезона ожидается в 2022 году.