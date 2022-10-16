Несколько стран отказались от участия в Евровидении-2023

Ряд стран решили отказаться от участия в песенном конкурсе «Евровидение-2023», которое пройдет в Ливерпуле. Среди них: Монтенегро, Босния и Герцеговина, Северная Македония и Болгария.

Ряд стран решили отказаться от участия в песенном конкурсе «Евровидение-2023», которое пройдет в Ливерпуле. Среди них: Монтенегро, Босния и Герцеговина, Северная Македония и Болгария.

Как передает Report, об этом сообщает Eurovisionwolrd.com.

Первой страной, отказавшейся от конкурса, стала Монтенегро. Местный вещатель RTCG обосновал это решение тем, что у страны попросту нет достаточного бюджета для участия. «Помимо значительных расходов на регистрационный взнос, а также на пребывание в Великобритании, мы столкнулись с отсутствием интереса со стороны спонсоров», — сказано в заявлении.

По данным северномакедонского вещателя MRT, страна также не будет посылать участника в Англию из-за высоких расходов, вызванных экономическим и энергетическим кризисами. При этом от участия в детском конкурсе «Евровидения» Северная Македония не отказалась.

Вслед за этим о неучастии заявил вещатель BHRT из Боснии и Герцеговины. Страна не выступала на конкурсе с 2017 года из-за финансовых проблем, «шансов на возвращение» в этом и последующем году также нет.

Вещатель OGAE Greece из Болгарии подчеркнул, что страна не будет принимать участие в этом году. Он добавил, что «эта программа больше не представляет для него интереса», поэтому он, вероятно, навсегда откажется от конкурса.

Кроме того, под вопросом стоит предстоящее выступление участника от Словении. Недавно член совета местного вещателя RTVSLO Сашо Грибар заявил, что страна не должна участвовать в конкурсе из-за низких рейтингов. Однако официального заявления об отказе не последовало.

Напомним, что 7 октября стало известно, что «Евровидение-2023» пройдет в Ливерпуле на M&S Bank Arena. Первый полуфинал состоится 9 мая 2023 года, второй полуфинал - 11 мая, а финал - 13 мая.