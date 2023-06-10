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Несколько каскадеров фильма "Гладиатор 2" получили травмы на съемках в Марокко

Несколько каскадеров фильма "Гладиатор 2" получили травмы на съемках в Марокко На съемках фильма "Гладиатора 2" травмировались несколько участников съемочной группы.
Шоу-бизнес
10 июня 2023 г. 10:18
Несколько каскадеров фильма Гладиатор 2 получили травмы на съемках в Марокко

На съемках фильма "Гладиатора 2" травмировались несколько участников съемочной группы.

Как передает Report, об этом сообщает Variety со ссылкой на заявление представителей студии Paramount, занимающейся съемками фильма.

По информации издания, во время съемок одной из экшн-сцен в Марокко произошел небольшой несчастный случай. В результате несколько каскадеров получили травмы, не представляющие опасности для жизни.

Подробности инцидента не раскрываются, но один из инсайдеров издания отметил, что шесть каскадеров получили сильные ожоги во время выполнения трюка с огнем.

"Команды безопасности и медицинского обслуживания среагировали максимально оперативно, немедленно предоставив пострадавшим всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

На данный момент четверо из шести пострадавших все еще находятся в больнице под присмотром медиков.

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