​Неизвестные выбили окна в студии Никиты Михалкова

Неизвестные злоумышленники в ночь на среду выбили окна в студии ТРИТЭ Никиты Михалкова, их действия, вероятно, связаны с авторской программой режиссера "БесогонТВ".

Как передаёт Report со ссылкой на РИА «Новости», об этом заявили в пресс-службе Михалкова.

"За последние несколько лет здание студии ТРИТЭ Никиты Михалкова неоднократно подвергалось нападениям злоумышленников, сегодня ночью окна студии были разбиты снова. Полагаем, что данные действия могут быть связаны с авторской программой Никиты Михалкова "БесогонТВ", ведь все летние каникулы на телеканале "Россия 24" шли выпуски из "Золотой коллекции" – это программы на самые острые и злободневные темы", - сообщили в пресс-службе.