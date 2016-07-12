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    Названы самые высокооплачиваемые знаменитости

    Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых звезд

    Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых звезд, составленный Forbes. Как сообщает Report, издание оценило доходы артистки за год  в 170 млн. долларов.

    Второе место заняла группа One Direction, заработавшая за аналогичный период 110 млн. долларов. Тройку замкнул писатель Джеймс Паттерсон с доходом в 95 млн. долларов.

    Четвертое место разделили футболист мадридского "Реала", новоиспеченный чемпион Европы в составе сборной Португалии Криштиану Роналду и психолог Фил Макгроу. Оба, по подсчетам Forbes, заработали по 88 млн. долларов. Помимо них, в десятку самых высокооплачиваемых знаменитостей  также попали телеведущий Говард Стерн (85), футболист Лионель Месси (81,5), певица Адель (80,5).

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