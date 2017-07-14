Названы самые высокооплачиваемые музыканты 2016 года

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Журнал Billboard назвал самых высокооплачиваемых музыкантов 2016 года. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, первое место заняла Бейонсе, заработавшая в отчетный период $62,1 млн (в первую очередь, за счет гастролей).

На второй строчке находится группа Guns N' Roses ($42,3 млн), на третьей – Брюс Спрингстин ($42,2 млн).

Далее следуют Дрейк ($37,3 млн), Адель ($37 млн), Coldplay ($32,3 млн) и Джастин Бибер ($30,5 млн).

Замыкают первую десятку Люк Брайан ($27,3 млн), Канье Уэст ($26,1 млн) и Кенни Чесни ($25,4 млн).