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Названы номинанты на премию "Эмми"

Названы номинанты на премию "Эмми" 73-я церемония вручения Emmy пройдет в Лос-Анджелесе 19 сентября.
Шоу-бизнес
13 июля 2021 г. 20:48
Названы номинанты на премию Эмми

73-я церемония вручения "Эмми" пройдет в Лос-Анджелесе 19 сентября.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, организаторы обещают, что в этому году она пройдет на сцене Microsoft Theater в Лос-Анджелесе, но из-за продолжающейся пандемии коронавируса количество ее гостей и участников будет ограничено.

Для того чтобы быть допущенными к участию в "Эмми", сериал или телевизионная программа должны выйти на экран в период с 1 июня 2020 года по 31 мая 2021 года.

На награду в категории "лучшая актриса в драматическом сериале" номинированы Оливия Колман и Эмма Коррин из сериала "Корона", Узо Абуда ("Пациенты"), Элизабет Мосс ("Рассказ служанки"), Эмджей Родригез ("Поза"), Джерни Смоллетт ("Страна Лавкрафта"). За звание "лучшего актера в драматическом сериале" будут бороться Стерлинг К. Браун ("Это мы"), Джош О"Коннор ("Корона"), Реге-Жан Пейдж ("Бриджертоны"), Билли Портер ("Поза") и Мэттью Риз ("Перри Мэйсон").

За работу в комедийном сериале номинацию получили Энтони Андерсен, Майкл Дуглас, Уильям Мэйси, Джейсон Судейкис и Кенан Томпсон, а также Эйди Брайант, Кейли Куоко, Джин Смарт, Эллисон Дженни и Трэйси Эллис Росс.

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