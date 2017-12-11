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    Названы лидеры по количеству номинаций на "Золотой глобус"

    Больше всего призов — семь — может достаться фэнтези Форма воды Гильермо дель Торо

    Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Названы лидеры по количеству номинаций на премию "Золотой глобус", сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    Больше всего призов — семь — может достаться фэнтези "Форма воды" Гильермо дель Торо. В частности лента претендует на призы в категориях "Лучший режиссер", "Лучшая актриса", "Лучший драматический фильм".

    На шесть наград претендуют "Секретное досье" и "Три биллборда на границе Эббинга, Миссури".

    Столько же номинаций получил сериал "Большая маленькая ложь" с Риз Уизерспун и Николь Кидман.

    Одним из сюрпризов стало выдвижение на "Золотой глобус" актера Кристофера Пламмера, заменившего оскандалившегося Кевина Спейси в фильме "Все деньги мира".

    Победителей объявят на церемонии 7 января.

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