Названы самые популярные актеры и актрисы 2019 года

Портал IMDb опубликовал список десяти самых популярных актеров и актрис 2019 года, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Согласно рейтингу самой популярной актрисой года стала Бри Ларсон, сыгравшая роль Капитана Марвел в киновселенной Марвел.

Вторую строчку рейтинга портала заняла Эрин Мориарти. Она снялась в роли супергероини "Старлайт" в сериале "Пацаны".

За ней следует Эмилия Кларк - Дейнерис Таргариен из "Игры престолов".

В список вошли сыгравшая принцессу Жасмин Наоми Скотт, Дакре Монтгомери из сериала "Очень странные дела", Закари Ливай из фильма по комиксам DC "Шазам!".

Седьмое, восьмое и девятое места в рейтинге заняли Киану Ривз, Роза Салазар и Марго Робби.

Завершает список десяти популярных актеров года Хоакин Феникс, сыгравший Джокера в одноименном фильме.

Рейтинг составили на основе поисковых запросов на портале за последний год.