​Названы самые богатые рэперы

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых рэп-исполнителей мира за 2019 год, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

На первую строчку рейтинга попал Jay-Z, который, как стало известно на прошлой неделе, стал первым хип-хоп артистом, состояние которого превысило отметку в один миллиард долларов.

За ним следует Dr. Dre, состояние которого оценивается в 800 миллионов долларов. Тройку лидеров замыкает Diddy (Puff Daddy) с 740 миллионами.

Журнал присудил четвертое место Канье Уэсту с 240 миллионами долларов, а пятое — рэперу Drake, состояние которого составляет 150 миллионов.