Названа победительница "Детского Евровидения"

Международный песенный конкурс "Детское Евровидение" выиграла певица из Франции Валентина Тронель с песней J'imagine ("Я представляю себе")

Международный песенный конкурс "Детское Евровидение" выиграла певица из Франции Валентина Тронель с песней J'imagine ("Я представляю себе").

Как передает Report, победителя назвали на официальном сайте конкурса.

Второе место заняла артистка из Казахстана Каракат Башанова с песней Forever ("Навсегда"), третье место досталось певице из Испании, выступившей под именем Солеа с композицией Palante ("Двигайся"). Россиянка София Феськова заняла десятое место, исполнив песню A Time for Us ("Время для нас").