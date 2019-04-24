Названа дата проведения очередной церемонии кинопремии "Оскар"

Очередная, 92-я церемония американский кинопремии "Оскар" пройдет в воскресенье, 9 февраля 2020 года в театре Dolby Theatre в Лос-Анджелесе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в пресс-релизе Американской академии киноискусств.

Ожидается, что премия будет транслироваться в режиме реального времени в 225 странах и территориях по всему миру. Кроме того, организаторы объявили о внесении ряда изменений в регламент кинопремии.Название категории "Лучший фильм на иностранном языке" (Foreign Language Film) будет изменено на "Международный художественный фильм" (International Feature Film). Объясняется это тем, что слово "иностранный" устарело "в мировом сообществе кинопроизводства". При этом отмечается, что изменение названия категории не повлияет на существующие правила категории, процесс отправки заявок или квалификационные требования.

Кроме того, шорт-лист на премию "Международный художественный фильм" расширяется до десяти фильмов, а в категории "Грим и прически" количество номинированных фильмов увеличивается с трех до пяти, а шорт-лист увеличивается с семи до десяти.