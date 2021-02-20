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Названа дата премьеры фильма о Чебурашке

Названа дата премьеры фильма о Чебурашке В пресс-службе уточнили, что новый фильм будет представлять из себя семейную комедию
Шоу-бизнес
20 февраля 2021 г. 11:09
Названа дата премьеры фильма о Чебурашке

Полнометражный художественный фильм о Чебурашке должен появится в российских кинотеатрах 1 января 2023 года.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба "Союзмультфильма".

Отмечается, что над созданием фильма также работает кинокомпания Yellow, Black and White, известная по таким проектам, как "Кухня. Последняя битва", "Любит не любит" и др.

В "Союзмультфильме" сообщили, что киностудия будет принимать активное участие в съемках картины о Чебурашке и следить за тем, чтобы образ этого персонажа сохранился.

В пресс-службе уточнили, что новый фильм будет представлять из себя семейную комедию. В настоящее время сюжет проекта находится в разработке.

Съемки фильма запланированы на 2021 год.

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