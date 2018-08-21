Назван самый продаваемый альбом всех времен

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Музыкальный альбом "The Greatest Hits 1971-1975" известной рок-группы "Eagles" избран Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний (RIAA) самым продаваемым альбомом всех времен.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, альбом рок-группы 38 раз объявлялся платиновым (с 1976 года по сей день распродан тиражом 38 млн экземпляров).

Вышедший в октябре того же года альбом группы под названием "Hotel California" стал третьим в числе самых продаваемых альбомов.

Гендиректор ассоциации Кари Шерман поздравил группу, создавшую два из трех лучших альбомов в музыкальной истории. Лидирующий до этого альбом Майкла Джексона "Thriller" (продано 33 млн экземпляров), на этот раз находится на второй строчке.

Отметим, что группа была создана Доном Хенли и Гленном Фраем в Лос-Анджелесе в 1971 году.