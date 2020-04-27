​Назван самый прибыльный фильм 2019 года

Самым прибыльным фильмом 2019 года стала картина "Мстители: Финал", принесшая своим создателям 890 млн. долларов США.
Как передает Report, об этом сообщает Deadline.
Второе место в топе самых прибыльных лент занял мультфильм "Холодное сердце — 2", который собрал в прокате 599 млн.долалров США.
На третьей строчке с 580 млн. долларов США находится анимационный фильм "Король Лев".
На четвертом месте — "Джокер", заработавший 437 млн. долларов США.
Замкнул пятерку в данном рейтинге "Капитан Марвел" с 414 млн. долларов США.