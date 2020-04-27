Назван самый прибыльный фильм 2019 года

​Назван самый прибыльный фильм 2019 года

27 апреля, 2020 11:03

https://report.az/storage/news/67fa51e38f1d53d71c83445700670784/8d10756c-9c21-4c11-b465-ab85cb97b80e_292.jpg Самым прибыльным фильмом 2019 года стала картина "Мстители: Финал", принесшая своим создателям 890 млн. долларов США. Как передает Report, об этом сообщает Deadline. Второе место в топе самых прибыльных лент занял мультфильм "Холодное сердце — 2", который собрал в прокате 599 млн.долалров США. На третьей строчке с 580 млн. долларов США находится анимационный фильм "Король Лев". На четвертом месте — "Джокер", заработавший 437 млн. долларов США. Замкнул пятерку в данном рейтинге "Капитан Марвел" с 414 млн. долларов США.

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