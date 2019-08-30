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Назван город проведения "Евровидения" в 2020 году

Назван город проведения "Евровидения" в 2020 году

Конкурс песни "Евровидение 2020" пройдет в нидерландском Роттердаме, передает Report со ссылкой на сообщение организаторов конкурса.

Полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, финал конкурса - 16 мая. 

Отмечается, что "Евровидение" проведут на арене Rotterdam Ahoy, где ранее выступали Леди Гага, Шакира, U2, Мэрайя Кэри, Бритни Спирс и многие другие звезды.

Нидерланды получили право принять у себя "Евровидение", после того как представитель страны Дункан Лоуренс с песней Arcade выиграл конкурс в этом году, который прошел в Тель-Авиве. 

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