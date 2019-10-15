Натали Портман сыграет Тора в новой трилогии Marvel

Американская актриса Натали Портман может получить собственную супергеройскую трилогию в Marvel после выхода фильма "Тор: Любовь и гром", передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Американские СМИ со ссылкой на источник рассказали, что на студии заинтересованы в том, чтобы обладательница премии "Оскар" сыграла в трех частях "Тора" после того, как лента Тайки Вайтити завершит четвертую фазу киновселенной.

Ее героиня Джейн Фостер, которая в первых картинах была астрофизиком, обретет силы бога грома и сможет поднять его молот Мьельнир.

Еще одна причина, по которой следующие фильмы о Торе будут с Натали Портман в главной роли, — уход Криса Хемсворта из проекта после четвертой части.

К съемке ленты "Тор: Любовь и гром" планируют приступить в августе следующего года.

В прокат картина выйдет в ноябре 2021 года.