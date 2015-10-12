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    Народная артистка Азербайджана госпитализирована с диагнозом отравление

    В Клиническом медицинском центре №1 подтвердили факт

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Народная артистка Азербайджана Назпери Досталиева отравилась. 

    Как сообщает Report, народная артистка была доставлена в отделение токсикологии Клинического медицинского центра №1. 

    Согласно информации, она приняла снотворное в связи с нарушением сна, однако лекарство дало побочный эффект. Поэтому ее отвезли в Клинический центр, где был поставлен диагноз отравление. 

    В Клиническом медицинском центре №1 подтвердили факт: "Случай произошел 10 октября. Назпери Досталиева поступила в больницу в этот день и была выписана домой 11 октября". 

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