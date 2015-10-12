Народная артистка Азербайджана госпитализирована с диагнозом отравление

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Народная артистка Азербайджана Назпери Досталиева отравилась.

Как сообщает Report, народная артистка была доставлена в отделение токсикологии Клинического медицинского центра №1.

Согласно информации, она приняла снотворное в связи с нарушением сна, однако лекарство дало побочный эффект. Поэтому ее отвезли в Клинический центр, где был поставлен диагноз отравление.

В Клиническом медицинском центре №1 подтвердили факт: "Случай произошел 10 октября. Назпери Досталиева поступила в больницу в этот день и была выписана домой 11 октября".