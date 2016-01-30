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    Начат отбор кандидатов на конкурс "Евровидение" от Азербайджана

    Имя представителя Азербайджана на конкурсе Евровидение-2016 будет объявлено 14 марта

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Начат отбор кандидатов на музыкальный  конкурс "Евровидение-2016" от Азербайджана. Как сообщает Report cо ссылкой на официальный сайт конкурса, азербайджанская телекомпания ITV с 29 января начала принимать заявки от желающих принять участие в конкурсе в этом году. Подача заявок будет проводится до 10 февраля. Отмечается, что кандидаты должны иметь гражданство Азербайджанской Республики.

    Имя представителя Азербайджана на конкурсе "Евровидение-2016" будет объявлено 14 марта.

    Напомним, в этом году конкурс пройдет в Стокгольме. 

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