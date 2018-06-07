 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Начался суд по делу певицы Тараны Гумрал

    Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Наримановском районном суде началось судебное заседание по уголовному в отношении певицы Тараны Гумрал. 

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рашада Абдулова уточнили анкетные данные Т.Гумрал. 

    Затем выступил адвокат потерпевшей певицы Назенин Салаевой Джейхун Юсифов. Он выдвинул ходатайство и попросил суд предоставить ему время, сказав, что недавно заключил договор с подзащитной и еще не ознакомился с уголовным делом. 

    Ходатайство было удовлетворено.

    Очередное заседание суда назначено на 14 июня. 

    Отметим, что скандал между певицей Т.Гумрал и ее коллегой Н.Салаевой начался на передаче "Bazar səhəri" на бывшем телеканале ANS. 

    Позвонив в прямом эфире на передачу, Н.Салаева сказала Т.Гумрал "Я застала тебя с моим мужем", на что Т.Гумрал высказалась в адрес коллеги нецензурными выражениями. По этой причине Назенин обратилась в суд. На суде Назенин доказала интимную связь между ее мужем и Т.Гумрал. 

    Согласно решению суда, Т.Гумрал должна была принести извинения Н.Салаевой и ее супругу Махаббату Гасанову и опровергнуть сказанное в адрес Н.Саалаевой. 

    Однако, за невыполнение решения суда, в отношении Т.Гумрал было возбуждено уголовное дело по ст. 306.1 (Неисполнение приговора, постановления суда или иного судебного акта) УК. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi