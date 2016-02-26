В Баку проходит церемония прощания с народной артисткой Ильхамой Гулиевой

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова проходит церемония прощания с народной артисткой Ильхамой Гулиевой.

Как сообщает Report, на церемонии прощания присутствовали министр культуры и туризма Абульфас Гараев, народная артистка СССР, народный депутат Зейнаб Ханларова, председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова, Председатель Союза писателей Азербайджана, писатель Анар, народные артисты Зульфия Ханбабаева, Афтандил Исрафилов, ведущая Лятафят Алекперова, заслуженные артисты Эльза Сейидджахан, Роя Айхан, певица Хатира Ислам, представители общественности, близкие покойной.

По словам сына певицы, результаты экспертизы станут известны через 15 дней. Он заявил, что смерть матери является для их семьи тяжелой утратой.

Ильхаму Гулиеву похоронят во II Аллее почетного захоронения.

Напомним, что И.Гулиева родилась в 1943 году в Лянкяране. Она скончалась 25 февраля на 73-м году жизни.