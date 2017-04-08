На мероприятия в рамках конкурса "Евровидение-2017" в Киеве продано 27 тыс. билетов

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко сообщил, что на мероприятия в рамках "Евровидения-2017" уже проданы более 27 тыс. билетов.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, по словам вице-премьера, из них половину купили украинцы, среди иностранцев больше всего билетов купили немцы и британцы.

"Мы ожидаем до 20 тыс. иностранных гостей в течение двух недель всех событий "Евровидения". Тут идет все планово. Мы все проведем на наилучшем, качественном уровне", - сказал Кириленко.