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    На Джима Керри подали в суд

    Мать бывшей подруги актера обвиняет его в причинении смерти в результате противоправных действий

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Мать бывшей подруги Джима Керри Катрионы Уайт, умершей от передозировки лекарств в сентябре прошлого года, подала в суд на актера. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, она обвиняет Керри в причинении смерти в результате противоправных действий.

    Иск подан спустя меньше месяца после того, как с аналогичным заявлением в суд обратился супруг покойной.

    Оба они утверждают, что Уайт лишила себя жизни, приняв чрезмерную дозу рецептурного лекарственного препарата, который достал для нее Джим Керри.

    Адвокаты киноактера заявляют в свою очередь, что эти обвинения надуманны и категорически отрицаются их подзащитным.

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