На Джима Керри подали в суд

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Мать бывшей подруги Джима Керри Катрионы Уайт, умершей от передозировки лекарств в сентябре прошлого года, подала в суд на актера. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, она обвиняет Керри в причинении смерти в результате противоправных действий.

Иск подан спустя меньше месяца после того, как с аналогичным заявлением в суд обратился супруг покойной.

Оба они утверждают, что Уайт лишила себя жизни, приняв чрезмерную дозу рецептурного лекарственного препарата, который достал для нее Джим Керри.

Адвокаты киноактера заявляют в свою очередь, что эти обвинения надуманны и категорически отрицаются их подзащитным.