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На церемонии "Оскар" впервые за три года будет ведущий

На церемонии "Оскар" впервые за три года будет ведущий Церемония вручения наград кинопремии "Оскар" впервые за три года пройдет с ведущим.
Шоу-бизнес
12 января 2022 г. 06:30
На церемонии Оскар впервые за три года будет ведущий

Церемония вручения наград кинопремии "Оскар" впервые за три года пройдет с ведущим.

Как передает Report, об этом сообщил журнал Variety со ссылкой на главу развлекательного подразделения телеканала ABC Крейга Эрвича.

Представитель телеканала, который будет транслировать церемонию, сообщил об этом в ходе виртуального мероприятия, однако не раскрыл имени ведущего. "Им мог бы стать и я", - сказал он и пообещал уже вскоре поделиться деталями по этому вопросу.

Награждение проходило без ведущего с 2019 года после того, как комик Кевин Харт отказался от этой роли из-за скандала с обвинениями в гомофобии. Та церемония набрала хорошие рейтинги, так что организаторы отказались от традиционного формата и на два последующих года, однако прошлое награждение показало, что церемонию без ведущего все-таки смотрят меньше людей и решили вернуть изначальный порядок мероприятия.

94-я по счету церемония вручения наград Американской академии киноискусств пройдет 27 марта в традиционном для премии театре Dolby в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), оглашение номинантов на награду состоится 8 февраля.

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