Мультфильм "Душа" победил в главной категории премии Annie Awards

Мультфильм уже завоевал "Золотой глобус", также он номинирован на премию "Оскар"

Американский мультфильм "Душа" победил в главной категории премии Annie Awards, став "Лучшим анимационным фильмом", сообщили организаторы.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", сорок восьмая церемония вручения премии состоялась 16 апреля и из-за пандемии коронавируса проходила в виртуальном формате.

Вместе с мультфильмом "Душа" в категории "Лучший анимационный фильм" боролись и другие ленты - "Вперед", "Семья Уиллоби", "Тролли. Мировой тур" и "Семейка Крудс: Новоселье". Мультфильм также победил в ряде других номинаций, завоевав награды за лучшие спецэффекты, лучшую анимацию персонажей, лучшую музыку, лучшую раскадровку и лучший сценарий.

Мультфильм "Душа" уже завоевал "Золотой глобус" в категории "Лучший анимационный фильм", также он номинирован на премию "Оскар".