Моргана Фримена обвинили в домогательствах

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Несколько женщин обвинили 80-летнего актера Голливуда Моргана Фримена в сексуальных домогательствах и непозволительном обращении.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг телекомпания CNN, изложив результаты проведенного журналистского расследования.

Согласно публикации, одна потерпевшая подвергалась действиям актера ежедневно в течение нескольких месяцев съемок комедии "Уйти красиво" (2016). По словам женщины, Фримен постоянно распускал руки и делал оскорбительные для ее достоинства замечания о ее фигуре и одежде. Это продолжалось до тех пор, пока актер Алан Аркин во время съемок не посоветовал коллеге прекратить приставания к ассистентке съемочной бригады, Фримен испугался и послушался.

Еще две женщины предъявили схожие претензии к обладателю премии "Оскар". Потерпевшие входили в состав творческого коллектива на съемках картины "Иллюзия обмана" (2013). Женщины упрекают Фримена в навязчивых замечаниях откровенно сексуального содержания и приравнивают такое поведение к домогательствам.

В ходе расследования CNN беседовала с 16 женщинами, восемь из которых считают себя жертвами или сексуальных домогательств, или непозволительного поведения со стороны этого актера. Остальные восемь были свидетельницами выходок исполнителя.